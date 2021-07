Molise: Nola (M5s), subito attuazione Piano contenimento fauna selvatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei giorni scorsi ho affrontato questi argomenti in seconda commissione consiliare, di cui sono vicepresidente - continua Nola -. Sono temi fondamentali per cacciatori, agricoltori, turisti e non solo, per cui ho chiesto la formale audizione in Commissione da parte dell'assessore regionale Nicola Cavaliere, prima dell'imminente approvazione in Giunta del calendario venatorio 2021/22. Sono dell'avviso che non bisogna in alcun modo consentire la caccia 'libera' al cinghiale, ovvero in giornate a scelta da parte delle singole squadre di caccia, bensì è indispensabile stabilire giornate fisse per la sicurezza di tutti i fruitori delle aree interessate. Molto più in un periodo come questo. Ma non è tutto. Nelle prossime ore sottoporrò al ministro alle Politiche agricole e forestali, Stefano Patuanelli il documento di Coldiretti oltre a rappresentargli le istanze dei nostri agricoltori e allevatori esasperati da quanto accade tutti i giorni da Capracotta al basso Molise, passando per i grandi centri. Per arginare il problema, tuttavia - conclude l'esponente del M5s -, il primo e più importante segnale deve arrivare dalla giunta regionale. Il tempo delle chiacchiere e promesse inattuate è terminato da un pezzo: servono fatti". (Gru)