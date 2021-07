Cultura: domenica a Ravello concerto di Martha Argerich (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Ravello ha aggiunto: "Nel concerto, uno dei più attesi di questa 69esima edizione ideata da Alessio Vlad, la Argerich inserirà la sua esibizione nell'omaggio a Igor Stravinskij che, nel cinquantenario della scomparsa, sarà tributato da Charles Dutoit, Direttore d'orchestra principale e consulente musicale della Philadelphia Orchestra, nonché Direttore artistico e principale della Royal Philharmonic Orchestra, alla testa della Slovenian Philharmonic Orchestra. Il programma sarà inaugurato da "Jeu de cartes", l'ironico balletto che Stravinskij creò nel 1936 all'apice del suo periodo neoclassico per l'American Ballet, una vera e propria partita a poker, suddivisa in tre mani, in cui le carte tentano di sconfiggere il diabolico Jolly". (Ren)