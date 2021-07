Campania: Pierro (Lega), istituire torre oncologica a ospedale di Battipaglia (Sa) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierro ha proseguito: "È noto a tutti che questo territorio ha fatto registrare un forte incremento dei decessi per patologie tumorali. Secondo alcuni esperti ciò sarebbe dovuto anche a gravi ed evidenti carenze di strutture sanitarie registrabili nel comprensorio meridionale dell'Asl Salerno. È urgente contenere i flussi migratori verso altre Regioni, che comportano comunque un esborso economico per l'erario regionale, oltre a causare disagi alle famiglie in ordine economico, di tempo e di organizzazione. È altresì indispensabile aggiornare il registro dei tumori rendendolo noto sul sito della Regione e quello dei Comuni, anche per poter indirizzare i cittadini verso la cultura dello screening delle patologie maggiormente letali, ciò consentirebbe una presa di coscienza civile e un grande risparmio economico per la sanità, oltre a ricercare il nesso causale tra le patologie oncologiche, in modo da poter intervenire attraverso la mappatura dei territori per rimuovere le cause, programmando interventi per conseguire la definitiva soluzione dei problemi". Quindi il consigliere regionale ha concluso: "Ritengo che la realizzazione di una torre oncologica una struttura complessa con strumenti di ultima generazione per la prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori potenzierà la capacità di screening da parte del Ssr, migliorando la qualità della salute delle persone e riducendo il divario con le Regioni del nord. Ed è per questi motivi che ho richiesto al Presidente della Giunta se intenda o meno realizzare tale struttura all'interno dell'ospedale di Battipaglia (Sa) e, in caso affermativo, di conoscere le modalità organizzative di questo importante presidio". (Ren)