Napoli: emergenza cinghiali, incontro in prefettura con la Coldiretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha ricevuto il presidente della Coldiretti Campania, Gennarino Masiello ed il direttore, Salvatore Loffreda, al termine di un flash-mob attuato a Napoli e negli altri capoluoghi di regione italiani, attraverso i quali la citata associazione ha voluto sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di adottare misure idonee ad arginare la presenza sempre più numerosa dei cinghiali negli spazi rurali e nelle periferie di quelli urbani. Lo ha riferito la Prefettura in una nota. Nel corso dell’incontro i rappresentanti di Coldiretti, analogamente a quanto avvenuto nelle altre sedi dei flash mob, hanno consegnato al Prefetto un documento contenente una proposta di legge sia regionale che nazionale per contrastare il predetto fenomeno, ritenuto dalla stessa associazione particolarmente dannoso sia per le coltivazioni che per la sicurezza dei cittadini.(Ren)