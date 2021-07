Sardegna: Coldiretti, modificare legge su fauna selvatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Sardegna fa squadra con la Coldiretti e si unisce compatta alla battaglia per la modifica della legge nazionale sulla fauna selvatica, la numero 157 del 1992, e per l'adeguamento della regionale numero 23 del 1998. È quanto emerso questa mattina a Cagliari durante la manifestazione della Coldiretti davanti al Consiglio regionale svolta contemporaneamente in tutti i capoluoghi di regione italiani e in piazza Montecitorio a Roma. All'incontro di Cagliari hanno partecipato tre assessori regionali (Ambiente, Gianni Lampis, Agricoltura, Gabriella Murgia e Industria, Anita Pili), il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il presidente della commissione Attività produttive, Piero Maieli, otto capigruppo regionali, 20 consiglieri regionali e quaranta sindaci di tutta la Sardegna. (segue) (Rsc)