Sardegna: Coldiretti, modificare legge su fauna selvatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'unisono è stato ribadito l'esigenza che la fauna selvatica è fuori controllo e richiede un adeguamento della norma per poterne limitare i danni. Dopo una discussione di oltre due ore, davanti al Consiglio regionale, con collegamento video con piazza Montecitorio, sia il presidente Michele Pais, che ha anche ricevuto una delegazione nei suoi uffici dopo essere intervenuto tra i manifestanti, che gli assessori, cosi come hanno fatto i capogruppo di maggioranza e minoranza, hanno preso l'impegno di votare un ordine del giorno per impegnare il governo nazionale alla modifica della legge 157 del '92 e allo stesso tempo di modificare la legge regionale 23 del '98 "in grado di consentire gli abbattimenti selettivi, snellire le procedure ed assicurare risarcimenti adeguati". (segue) (Rsc)