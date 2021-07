Comuni: Gelmini incontra Assco, rendere strutturale Fondo per quelli di confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha incontrato questo pomeriggio a via della Stamperia il presidente dell’Associazione sostegno comune, Roberto Campagna, e il segretario generale, Nicola Adriano. Al centro della riunione - si legge in una nota - la necessità di rendere strutturale il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale. Si tratta di 47 Comuni piemontesi e veneti, al confine con la Valle d’Aosta o con il Friuli-Venezia Giulia, che potrebbero così programmare con maggiore continuità le proprie attività. (Com)