Abruzzo: lavoro, da Regione nuove risorse per programma "Garanzia giovani"

- Il sogno di "mettersi in proprio" e l'idea di lanciare una sfida a se stessi per entrare nel mondo del lavoro sono alla base della nuova misura finanziata dalla regione Abruzzo nell'ambito del programma Garanzia giovani. La misura è Selfiemployment e dà la possibilità di ottenere un prestito da 5 fino a 50 mila euro a tasso zero senza garanzie personali da restituire in sette anni per avviare un'attività commerciale o di altro tipo. Selfiemployment è riservata ai giovani dai 18 ai 29 anni iscritti al programma Garanzia Giovani alla misura 7.2 e il prestito viene conferito da Invitalia, la finanziaria del ministero dell'Economia, che concede le ricorse finanziarie dopo l'analisi del business plan presentato dal giovane richiedente. "Su questa misura la regione Abruzzo - spiega l'assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale - ha previsto uno stanziamento di circa 2 milioni di euro che serviranno a Invitalia a finanziare le richieste che arriveranno dai giovani abruzzesi. Ritengo che per i nostri giovani sia un'occasione unica per realizzare un'idea o un sogno che possa farli entrare nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria. Il momento storico potrebbe indurre a svoltare decisamente in questa direzione - aggiunge l'assessore Quaresimale - in ragione del fatto che l'idea di creare nuova impresa troverebbe terreno fertile nel rimbalzo post pandemia dell'economia nazionale che si prevede in forte crescita nei prossimi due anni". (segue) (Gru)