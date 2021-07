Molise: Nola (M5s), subito attuazione Piano contenimento fauna selvatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Molise Vittorio Nola, del Movimento cinque stelle, rileva che "la regione Molise resta insensibile alla grave problematica sociale ed economica sulla gestione della fauna selvatica. Se da una parte è sotto gli occhi di tutti l'emergenza in merito la distruzione di innumerevoli colture, nonché all'aumento esponenziale di incidenti stradali anche gravi, provocati dagli ungulati, dall'altra c'è la totale incapacità di trovare soluzioni opportune da parte dell'assessore all'Agricoltura. La conferma - si legge in una nota - è arrivata questa mattina con il sit - in di protesta organizzato dalla Coldiretti Molise davanti la Giunta regionale che, tra l'altro, ha visto la presenza di numerosi sindaci del territorio. Si è trattato dell'ennesimo grido di allarme, il quale non deve rimanere inascoltato. Chi amministra la cosa pubblica ha il dovere di recepire le interpellanze di quanti quotidianamente 'combattono' il fenomeno della fauna selvatica, in particolare quello accentuato dall'incontrollata proliferazione dei cinghiali". Nola aggiunge: "A riguardo, resta fondamentale l'adozione di un Piano di contenimento della specie dei cinghiali, e conseguentemente di un Piano di gestione della fauna selvatica, portato oggi da Coldiretti sul tavolo di Toma". (segue) (Gru)