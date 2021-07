Campania: Pellegrino (Iv), ripristinare circondario tribunale di Sala Consilina (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La chiusura del circondario Tribunale di Sala Consilina (Sa) oggi soppresso ha creato seri disagi alla popolazione residente nel Vallo di Diano e nelle zone limitrofe e ai professionisti che sono costretti ad emigrare fuori regione per vedersi riconosciuti i propri diritti e per svolgere la propria attività". Lo ha riferito il consigliere regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino: "Ben sapendo che stiamo parlando di competenze nazionali non possiamo restare inerti di fronte a clamorose anomalìe che rischiano di penalizzare oltremodo il nostro territorio e la sua popolazione. Chiudere un presidio di legalità significa favorire gli appetiti mafiosi che tentano di appropriarsi di porzioni del territorio utilizzandole per attività illecite. L'inchiesta sullo sversamento abusivo di rifiuti nel Vallo di Diano ne è l'ultimo esempio. La risposta non può essere un arretramento della presenza dello Stato. Soprattutto se fondata su due paradossi inaccettabili: si tratterebbe del primo caso di uno spostamento 'fuori regione' di un tribunale e, per di più, accorpando quello più grande ad uno più piccolo come quello di Lagonegro". (segue) (Ren)