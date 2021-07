© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha attivato le procedure per chiedere lo stato d'emergenza per l'area del Vercellese, dove ieri il maltempo - e in particolare il vento e i violenti rovesci - ha causato gravi danni, scoperchiando case e facendo crollare alberi. Lo rende noto lo staff del governatore, Alberto Cirio. (Rpi)