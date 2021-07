Campania: Pellegrino (Iv), ripristinare circondario tribunale di Sala Consilina (Sa) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tommaso Pellegrino, ha presentato una mozione che impegna la giunta regionale "ad intraprendere, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri e presso il Governo nazionale, ogni iniziativa utile al ripristino del circondario tribunale di Sala Consilina". Pellegrino ha concluso: "Se alla base di questa scelta incomprensibile ci sono motivi legati alla razionalizzazione delle spese della Giustizia ho ritenuto opportuno chiedere alla Giunta regionale di farsi eventualmente carico, con apposito capitolo di spesa sul bilancio regionale, dei costi di gestione e manutenzione della struttura giudiziaria. Tale iniziativa certamente non ne preclude altre; anzi il mio auspicio è che ognuno, per le proprie competenze, possa intraprendere azioni che mirino al ripristino del Presidio di Giustizia di così vitale importanza per il nostro territorio". (Ren)