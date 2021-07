Comuni: Decaro (Anci), sindaci indagati per ogni cosa, chiediamo tutele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, al termine della riunione del Consiglio nazionale dell’Anci, i sindaci hanno sfilato in corteo sino a raggiungere piazza Santi Apostoli dove il presidente Antonio Decaro ha preso la parola: "Ci stiamo battendo per una causa che non riguarda solo tutti noi. Riguarda chi verrà dopo di noi. E riguarda soprattutto le nostre comunità. Lo voglio dire subito. Noi non stiamo chiedendo immunità. Noi non stiamo chiedendo impunità. Noi sindaci oggi chiediamo soprattutto rispetto. Chiediamo che si rispetti il nostro ruolo, che si rispettino i nostri diritti, che si rispetti la nostra libertà di fare del bene per le nostre città". (segue) (Com)