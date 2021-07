Comuni: Decaro (Anci), sindaci indagati per ogni cosa, chiediamo tutele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decaro ha sottolineato quindi come i sindaci non possano "più tollerare di ricevere un avviso di garanzia per omicidio colposo per una mancata manutenzione di un tratto stradale. Come è accaduto a Simone Ruggieri quando era sindaco di Matera. O di essere indagati perché durante un concerto organizzato dalla Pro Loco un faretto cade in testa a una cantante, come è successo a Matteo Bianchi, sindaco di Morazzone. O di ricevere cinque avvisi di garanzia in nove anni, come accaduto a Federico Pizzarotti. Certo, tutte vicende che si sono chiuse con archiviazione, proscioglimenti, assoluzioni, ma nel frattempo chi ridarà a Simone, Matteo, Federico e a tutti noi la serenità che mesi o anni di tritacarne mediatico hanno tolto a loro e alle loro famiglie? Questa caccia alle streghe deve finire" ha spiegato Decaro dal palco insieme agli altri sindaci. (segue) (Com)