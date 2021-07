Torino: allarme cinghiali, centinaia di agricoltori davanti alla Regione, c'è anche Cirio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appuntamento in piazza Castello, questa mattina, a Torino, dove centinaia di agricoltori stanno protestando per quella che definiscono un'invasione di cinghiali in Piemonte. Presenti il presidente di Coldiretti Piemonte, Roberto Moncalvo, il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, diversi sindaci piemontesi e cittadini. In tanti raccontano di essere stati colpiti e di aver paura per l’incolumità della propria famiglia per l'espandersi degli ungulati che, con l’emergenza Covid, hanno trovato campo libero in spazi rurali e urbani, spingendosi sempre più vicini ad abitazioni e a scuole fino ai parchi dove giocano i bambini. "L’emergenza cinghiali è un problema sia agricolo che di sicurezza pubblica. Piangiamo conseguenze gravi sui nostri raccolti e vite umane sulle strade. In tutte le Regioni d’Italia. Roma ci dia potere di tutelare vita persone e futuro aziende agricole", scrive Cirio sui social. (Rpi)