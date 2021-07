Sardegna: Crs4 compie 30 anni, Solinas, tecnologia al servizio di cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Celebrare i 30 anni del Crs4 significa consolidare la consapevolezza e l'orgoglio della capacità della Sardegna di affermarsi in campo internazionale non più solo per le sue qualità ambientali, paesaggistiche, etnografiche uniche al mondo, ma anche per la capacità di farsi leader nel mondo nei settori della ricerca e dell'alta tecnologia al servizio delle persone, per rendere migliore la vita di tutti". Sono le parole con cui il presidente della Regione Christian Solinas ha voluto rivolgere un saluto e un augurio all'amministratore unico Giacomo Cao, che un anno fa ha raccolto un testimone di grande importanza e prestigio alla guida del Centro di ricerca, e a tutto il Crs4 che quest'anno festeggia 30 anni di vita al servizio della Sardegna. (segue) (Rsc)