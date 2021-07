Sardegna: Crs4 compie 30 anni, Solinas, tecnologia al servizio di cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha evidenziato l'importanza e la centralità della ricerca dal punto di vista economico, sociale e politico: "Una centralità - ha detto - fondamentale nei processi di vita, e che fonda la propria crescita e competitività sul sapere e sull'innovazione". Da qui il valore e l'importanza della cosiddetta 'terza missione' della ricerca, che riguarda da vicino anche le realtà come il Crs4, chiamate ad assumere un nuovo fondamentale obiettivo accanto a quelli tradizionali dell'alta formazione e della ricerca scientifica: il dialogo con la società. "Per offrire ai cittadini la possibilità di operare scelte democratiche anche in settori legati alla scienza e tecnologia è necessario fornire adeguati strumenti per affacciarsi in maniera consapevole a tali scelte e sviluppare un sentimento di cittadinanza scientifica che permetta a tutti di contribuire al dibattito pubblico su temi di carattere tecnologico, fondamentali per il futuro dell'umanità". (segue) (Rsc)