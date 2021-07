Sardegna: Crs4 compie 30 anni, Solinas, tecnologia al servizio di cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordando la storia che ha portato alla creazione del Crs4 e l'impegno profuso dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso dall'allora presidente Mario Melis che intravvide la necessità di tracciare le strategie per un nuovo modello di sviluppo alternativo all'industria, entrata in crisi in quel periodo soprattutto nella tradizionale declinazione del settore estrattivo-minerario, il presidente Solinas ha evidenziato l'evoluzione positiva del Crs4 e il suo ruolo nei giorni nostri. "Oggi il Crs4 si distingue in vari campi, dalle Bioscienze alle Tecnologie digitali per l'Aerospazio, ai Sistemi informativi geografici alle tecnologie e agli ambienti intelligenti - ha detto -. È presente con proprie iniziative nei campi dell' Energia e dell'Ambiente, dell'Agricoltura digitale, della Geofisica numerica, dei Sistemi energetici intelligenti. Ha elaborato sistemi di informatica quantistica finalizzati alla sicurezza informatica e alla soluzione di problemi computazionali molto complessi che impiegherebbero tempi improponibili anche per i supercomputer più avanzati al momento sul mercato. Occorre - ha spiegato il presidente - consolidare l'idea che la Sardegna non può essere solo turismo, solo ambiente, solo agricoltura, ma può e deve diventare, grazie ai suoi grandi punti di forza e alle sue eccellenze, anche un centro di riferimento nazionale per i progetti legati alla ricerca e all'innovazione". (segue) (Rsc)