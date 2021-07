Sud: Svimez, investendo nell'acqua crescono Pil e occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spreco dell'acqua, in particolare nelle regioni meridionali, è sempre troppo elevato: al Nord mediamente le perdite idriche si attestano intorno al 28 per cento, al Sud superano il 47 per cento, con picchi del 60 per cento in alcuni capoluoghi siciliani e campani. Lo rivela un Report curato da Svimez con il sostegno di Utilitalia, che fa notare come, a fronte degli evidenti divari di qualità riscontrati, le tariffe mediamente non sono così difformi sul territorio nazionale: anzi, in alcune aree del Mezzogiorno sono perfino sensibilmente superiori rispetto a quelle del Nord, dove una parte dell'efficientamento del servizio si è riflessa in minori costi del servizio stesso oltre che nell'incremento della qualità. Secondo il Report, appena il 7 per cento delle famiglie del Nord è poco o per niente soddisfatto del servizio, contro il 21 per cento delle famiglie del Mezzogiorno, con una punta del 36 per cento in Calabria. Rispetto a un investimento medio degli altri Paesi europei di 90 euro per abitante, l'Italia ha investito molto meno, circa 39 euro (dati 2017). Gli investimenti nel Mezzogiorno si attestano a meno, circa 26 euro, rispetto ai 39 del Centro-Nord. (segue) (Com)