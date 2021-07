Pd: Fondazione Vassallo a Letta, apra subito dibattito su legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono undici anni che cerco la verità sull'uccisione del sindaco pescatore di Pollica. Durante questo tempo infinito ho parlato a milioni di persone che hanno conosciuto la storia di Angelo, appassionandosi e condividendo il nostro percorso, creando tutti insieme una grande rete che si chiama Fondazione Angelo Vassallo. Tutto questo non sarebbe accaduto se non avessimo avuto accanto i sindaci di Terre d'Acqua: sindaci emiliani, iscritti da sempre al suo partito, che è stato anche il partito di Angelo. Sindaci "tosti" che conoscono geneticamente la sofferenza, e la Resistenza". Così ha iniziato la sua lettera al segretario Pd Enrico Letta il presidente della Fondazione Vassallo, Dario Vassallo: "Domenica dopo l'intitolazione del Parco Angelo Vassallo a Rosolina, sono passato a trovarli, per trascorrere qualche minuto insieme. Sono stato anche nella sezione del Pd a Crevalcore. Abbiamo conversato e discusso della nostra storia e così ho capito la sofferenza di questi amministratori che inizialmente avevano qualche dubbio". E quindi ha scritto: " 'Dario, io i primi anni che parlavi male del partito ci rimanevo male – mi dicevano - non ti ho mai detto niente, ma adesso a distanza di undici anni, ho capito che avevi ragione e che hai ragione' E hanno aggiunto 'Cosa possiamo fare?' Per tale motivo sono qui a scriverle, per non disperdere queste persone, queste energie vitali per il Suo partito, per la parte buona del partito, quella che piaceva ad Angelo". (segue) (Ren)