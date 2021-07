Pd: Fondazione Vassallo a Letta, apra subito dibattito su legalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vassallo ha aggiunto: "Le rammento che il Partito Democratico non ha mosso un dito per cercare la verità, salvo poche eccezioni e salvo pochi uomini di buona volontà. Il resto è stata passarella mediatica e strafottenza. Ho evidenziato ai miei amici emiliani, che ancora potrebbero esserci dei margini di recupero, per instaurare un dialogo tra noi, ma a due condizioni, che poi sono sempre le stesse da undici anni a questa parte: che si apra un dibattito, un'analisi all'interno del suo partito, ma a livello nazionale per indagare su eventuali responsabilità di uomini di questo parte politica: non solo sull'uccisione di Angelo, quindi, ma anche sul comportamento di alcuni suoi iscritti nel depistare o oltraggiare la figura e l'operato del sindaco pescatore. Come seconda condizione il Pd deve controllare l'operato perpetrato negli ultimi undici anni dei suoi iscritti, nel Cilento, e a sud di Salerno". Infine Vassallo ha concluso: "Sono consapevole che Lei non potrà mai operare un'azione del genere perchè Lei comprende bene che, dando inizio ad un "controllo" del genere, il suo partito imploderebbe, non solo a livello locale, ma nazionale. Pertanto, il suo partito continuerà a "galleggiare" in balìa di correnti che nel tempo sono diventate un partito dentro al partito. Ma resta un unico dubbio: se arriva prima la magistratura? Se ciò accadesse - e accadrà - anche Lei sarà al termine del suo progetto di rinnovamento. Buona fortuna". (Ren)