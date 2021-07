© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata approvata alla Camera la mozione per conferire la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. "Chiediamo a gran voce la sua liberazione e lo aspettiamo nella 'sua' Bologna per proseguire gli studi. Sui diritti umani non possiamo, né vogliamo stare a guardare". Lo scrive su Twitter il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. (Rin)