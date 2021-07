Napoli: D'Angelo, non mi ritiro per Gaetano Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché no con Bassolino?", Sergio D'Angelo replica in maniera ironica alle ricostruzioni giornalistiche che ipotizzano un suo ritiro dalla competizione elettorale per la carica di sindaco di Napoli: "Rappresentiamo un polo coeso in grado di esprimere progetti concreti per la città e abbiamo le professionalità adatte a realizzarli", spiega D'Angelo che ha spiegato: "Ovviamente, come è normale in questa fase elettorale, Gaetano Manfredi, ma anche altri candidati sindaco, mi hanno chiamato alla ricerca di un confronto sulla mia idea di città e non ne ho mai fatto mistero. Ho però anche sempre ribadito che la ritirata non è una strategia che mi appartiene, preferisco la discussione e il confronto su programmi concreti".(Ren)