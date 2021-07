Campania: Iovino (Iv), sostenere artigianato artistico locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario sostenere l'artigianato artistico locale attraverso misure di valorizzazione e rilancio, anche cercando di superare alcune criticità, infaustamente accentuate dall'emergenza sanitaria che in tutti questi mesi ha messo in ginocchio l'economia in tutto il mondo". Lo ha dichiarato durante una visita in penisola sorrentina il consigliere regionale di Italia Viva Francesco Iovino: "Sono entrato in contatto con delle piccole realtà straordinariamente belle. Qui artigianato e arte sono tutt'uno ed è per questo che intendo promuovere tavoli istituzionali con l'obiettivo di realizzare accordi e programmi concreti a sostegno di queste botteghe. Del resto l'articolo 45 della Costituzione già dispone come si debba provvedere alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato". (Ren)