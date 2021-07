Comuni: Decaro (Anci), sindaci indagati per ogni cosa, chiediamo tutele (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo di essere trattati e considerati dall’ordinamento giuridico alle stesse condizioni delle altre cariche elettive. Non chiediamo esclusività ma uguaglianza e pari dignità", ha spiegato Decaro introducendo il tema dell'incandidabilità dei sindaci "Vogliamo poter scegliere se candidarci al Parlamento. E vogliamo poterlo fare serenamente, senza la spada di Damocle delle dimissioni sei mesi prima dell’elezione. È ora di riformare la legge Severino, che impedisce ai sindaci (e solo ai sindaci, ancora una volta) di mettersi al servizio della propria comunità o di altri enti per due anni dalla fine del proprio mandato. Questo articolo, nato per evitare fenomeni di corruzione tra chi gestisce per più tempo un dato centro di potere si è trasformato in un decreto licenziamenti solo per i sindaci e gli amministratori locali. Siamo solo noi quelli che non possiamo ricoprire altri incarichi dopo aver svolto il nostro mandato". (segue) (Com)