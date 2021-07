Abruzzo: Santangelo, T-shirt intelligente a L’Aquila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inutile dire quanto sia importante per la nostra città entrare nel circuito di progettazioni futuristiche che contribuiranno allo sviluppo tecnologico a matrice italiana e di valenza mondiale; attualmente gli occupati sono 35 dipendenti tra diretti ed indiretti, ma le prospettive di espansione nel mercato internazionale fanno ben sperare per un risvolto economico ed occupazionale per L'Aquila". "Un plauso ed un ringraziamento - conclude Santangelo - quindi a chi ha voluto investire nella nostra città; stare al passo con i tempi e proiettarsi al futuro è senza dubbio il giusto alimento per far crescere il territorio e i nostri giovani". (Gru)