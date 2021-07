Vaccino: Figliuolo, incentivare campagna per personale scolastico e universitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha indirizzato stamattina una lettera alle Regioni/Province autonome, nella quale è stato fatto il punto sull'andamento delle vaccinazioni al personale scolastico e universitario docente e non docente. La percentuale di personale scolastico attualmente raggiunta da una prima somministrazione - si legge in una nota - è pari all’85 per cento, su media nazionale, e ha fatto registrare un incremento dello 0,5 per cento rispetto al 23 giugno scorso. Al fine di rendere più omogenee le percentuali a livello regionale per tale categoria, considerando che diverse Regioni rimangono ben al di sotto dell’80 per cento di prime somministrazioni, il commissario ha chiesto di "attuare in maniera ancor più proattiva il metodo di raggiungimento attivo del personale che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale, coinvolgendo anche i Medici Competenti per sensibilizzare la comunità scolastica in maniera ancor più capillare". La lettera invita inoltre le Regioni/Province autonome "ad incentivare le vaccinazione della categoria, considerandola prioritaria e riservandole corsie preferenziali anche presso gli hub vaccinali". (Com)