Omofobia: Fratoianni (Si), Garante infanzia Umbria torni in caverne

- "Fanno bene le 50 associazioni umbre, i 300 docenti ed intellettuali di quella Regione a manifestare tutto il loro sdegno per le farneticazioni della garante regionale per l'infanzia. Sdegno giustificato perché non si può accettare che sul ddl Zan si dica che sarà 'caos contronatura', addirittura ipotizzare sesso fra esseri umani ed animali". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, dopo le polemiche scatenatesi in Umbria, e pronto a presentare un'interrogazione parlamentare al governo nel caso non arrivino le dimissioni. "Rimetta il mandato per il bene e il prestigio delle istituzioni dell'Umbria - conclude Fratoianni - e ritorni nella caverne da cui l'hanno tirata fuori i suoi sponsor leghisti". (Com)