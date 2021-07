Covid: Sardegna, vaccinato quasi l'80 per cento del personale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 78,9 per cento del personale scolastico della Sardegna è stato vaccinato contro il Covid. Lo ha comunicato l'assessorato regionale della Sanità alla Struttura commissariale per l'emergenza Covid. "La Sardegna - dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas - è in linea con gli obiettivi. Vogliamo che a settembre la scuola possa riprendere in sicurezza e finalmente con la certezza e la stabilità delle lezioni in presenza. Quello scolastico è fra i sistemi che più di tutti a sofferto in questa pandemia con costi sociali enormi, anche dovuti all'abbandono. Continueremo a mettere in campo ogni strumento a nostra disposizione affinché il traguardo di un ritorno alla normalità per insegnanti e studenti diventi una realtà concreta". (segue) (Rsc)