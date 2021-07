Covid: Sardegna, vaccinato quasi l'80 per cento del personale scolastico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottostimato il dato registrato nell'ultimo report nazionale, che pone l'Isola attorno al 66,7 per cento. Una discrepanza nata con la modifica del piano di vaccinazione nazionale nei mesi scorsi. Con l'accantonamento delle priorità per categorie professionali e l'apertura della campagna per fasce d'età molti insegnanti, non ancora vaccinati nella precedente fase, hanno infatti ricevuto la dose successivamente registrandosi esclusivamente secondo la propria fascia d'età, restando quindi fuori dal dato per categoria. La nuova fotografia scattata dalla Regione ha incrociato i dati del personale scolastico forniti dal Ministero con quelli delle tessere sanitarie delle persone già vaccinate. Complessivamente sono 34.776 le persone in organico nelle scuole dell'Isola, di queste 27.430 hanno ricevuto almeno una dose. (segue) (Rsc)