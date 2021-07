Covid: Sardegna, vaccinato quasi l'80 per cento del personale scolastico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'Isola - dichiara l'assessore Nieddu - nella prima fase della campagna rivolta al personale scolastico abbiamo scontato la forte diffidenza verso il vaccino AstraZeneca, che ha comportato un inevitabile rallentamento. Siamo stati in grado di recuperare, ma occorre ancora uno sforzo. Indubbiamente il taglio alle consegne di questo mese non aiuta. Il nostro sistema continua ad avere un potenziale superiore rispetto alle scorte e lo dimostra l'accelerazione che ci ha portato al 90% di dosi somministrate su quelle ricevute. Dall'altra parte l'appello è a tutto il personale scolastico non ancora vaccinato. Questa è una battaglia in cui ognuno è chiamato a fare la propria parte, per la propria salute e per gli altri". (Rsc)