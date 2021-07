Scuola: Musumeci, in Sicilia vaccinato il 79 per cento di docenti e discenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riguardo la scuola i nostri numeri sono più confortanti rispetto a quelli nazionali. Abbiamo un 79 per cento di popolazione scolastica tra docenti e discenti che ha già ricevuto almeno la prima dose di vaccino su 129.640 aventi diritto". Lo ha detto a "Timeline" su Sky Tg24, il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci. "Non c’è dubbio - ha proseguito - che bisogna completare prima che cominci la scuola. Il nostro assessore ha disposto che la scuola in Sicilia apra il 16 di settembre, mentre sulle misure di sicurezza aspettiamo indicazioni Roma per predisporre le cosiddette linee guida. Dal primo al 15 di settembre pensiamo a completare l’apprendimento di recupero e le attività estive che in molti istituti abbiamo finanziato proprio perché vorremo che durante i mesi estivi i ragazzi, soprattutto in alcuni ambienti e quartieri nei quali la realtà sociale è difficile, possano continuare a frequentare la scuola con attività formative diverse rispetto ai programmi didattici ordinari". (Rin)