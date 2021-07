Abruzzo: inaugurata oggi elisuperficie a Castiglione Messer Marino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di una infrastruttura importante che aiuterà a coordinare le attività di emergenza sanitaria e di protezione civile nei centri dell'Alto vastese - ha detto il presidente Marsilio -. L'elisuperficie è stata realizzata attraverso la collaborazione virtuosa con il privato, in questo caso la società Edison che nella zona gestisce il più antico parco eolico realizzato in Abruzzo. Auguro che la stessa azienda - ha osservato ancora Marsilio - sia sensibile anche a curare le altre ferite che sono presenti sul territorio della regione, e mi riferisco alla bonifica del sito inquinato di Bussi. Continueremo anche a tutelare la salute dei centri montani attraverso ogni utile intervento mirato a potenziare i servizi svolti dai distretti sanitari. In occasione dell'emergenza pandemica - ha concluso il presidente della regione Abruzzo - abbiamo lavorato intensamente affinché i piccoli centri montani e delle aree interne, come appunto Castiglione Messer Marino, fossero i primi a raggiungere un alto tasso di vaccinazione rispetto alle grandi città. E' stata una scelta politica decisa: non vogliamo cittadini di serie A o di serie B". (Gru)