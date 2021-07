Napoli: de Magistris, cordoglio per la scomparsa prof. Tesauro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo da sindaco di Napoli e presidente del consiglio d'indirizzo del teatro San Carlo, il profondo cordoglio mio personale e della città per la fine terrena del professor Giuseppe Tesauro, presidente emerito della Corte Costituzionale, insigne maestro di diritto, uomo di infinita cultura e di profonda sensibilità sociale e politica. All'interno del Teatro più antico d'Europa, quale componente del consiglio d'indirizzo, ha sempre dato un elevatissimo contributo istituzionale e scientifico. Espressione della immensa tradizione giuridica napoletana Tesauro lascerà in eredità il suo encomiabile insegnamento ed il suo radicato sapere esercitato anche tra le più alte cariche istituzionali. Ai suoi cari e ai suoi familiari rappresentando le più sentite condoglianze non posso non ricordare la sua abnegazione e sensibile umanità". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in una nota.(Ren)