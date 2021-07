Sardegna: metano, inaugurata la nuova rete nel sud dell'Isola, serviti 36 comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 140 chilometri di nuove condutture che permettono di portare il metano a oltre 36mila sardi in sette comuni del Sud Sardegna. E' la rete che Medea, società del gruppo Italgas ha appena inaugurato in Sardegna. L'obiettivo è quello di realizzare anche nell'Isola la cosiddetta transizione energetica e poter utilizzare pienamente le fonti rinnovabili. Nell'Isola Italgas punta anche sull'idrogeno per la produzione del quale è previsto un apposito impianto a Sestu. I Comuni serviti dalla rete del metano sono Sestu, Monastir, Guasila, Samatzai, Samassi, Piscinas e Tratalias, un territorio che conta complessivamente circa 36.500 abitanti e nel quale sono già state completate 5.498 predisposizioni per l'allacciamento e raccolte oltre 6.000 manifestazioni di interesse, la metà delle quali dalla sola città di Sestu. La cittadina dell'hinterland cagliaritano sarà il principale network di distribuzione collegato all'impianto Power to Gas (P2G) che Italgas ha in programma di realizzare nel territorio comunale e che produrrà idrogeno verde. L'impianto full digital di Sestu, secondo Italgas sarà la prima vetrina tecnologica della filiera di produzione dell'idrogeno verde in Italia e consentirà di testare i possibili utilizzi del gas rinnovabile nell'ambito dei contesti urbani: fornitura a industrie energivore del territorio, agli autobus per il trasporto pubblico locale, miscelazione con il gas naturale e distribuzione ai clienti allacciati alla rete. Italgas, inoltre, sta provvedendo alla conversione a metano delle reti di 36 comuni nel nord dell'isola alimentate a gpl. Le nostre reti digitali distribuiranno non solo gas naturale, ma anche biometano, metano sintetico e idrogeno verde che verrà prodotto direttamente nell'impianto Power to Gas di Sestu. (Rsc)