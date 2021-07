© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani alle ore 16.00 presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e l'assessore allo Sport, Ciro Borriello, incontreranno la Gevi Napoli Basket per salutare e ringraziare, a nome della città, la squadra napoletana che ha ottenuto la promozione in serie A". L'annuncio in una nota del Comune.(Ren)