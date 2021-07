Piemonte: Icardi, necessario massiccio piano di infermieri e medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le attività stabilite dal PNRR per potenziare la medicina territoriale attraverso la realizzazione delle Case della Comunità, delle Centrali Operative Territoriali e degli ospedali di Comunità, richiedono un massiccio piano di formazione degli infermieri e dei medici di medicina generale. La programmazione regionale, da concordarsi con le Università, deve disporre di importanti finanziamenti aggiuntivi, in modo da soddisfare al più presto la domanda di professionisti del Servizio sanitario regionale". Così l’assessore alla Sanità del Piemonte e coordinatore vicario nazionale della Commissione Salute, Luigi Icardi, al termine della riunione della Commissione Salute, svoltasi oggi a Roma. In particolare, Icardi ha posto l’accento sulla programmazione delle risorse umane necessaria alla realizzazione del PNRR e alla completa ripresa delle attività ordinarie. "In questi mesi – ha dichiarato Icardi - la Regione Piemonte si dibatte fra l’assenza di infermieri, che, come noto, non si possono sottrarre alle Rsa a favore delle Asl, e la cronica mancanza di altre figure professionali, fra cui i medici di medicina e chirurgia, di accettazione e d’urgenza (MeCau) indispensabili per la riapertura dei pronti soccorso e per la piena ripresa delle attività. Sono temi su cui è indispensabile, quanto urgente il coinvolgimento dei livelli programmatori nazionali per evitare che la ripartenza della Sanità venga strozzata dagli imbuti formativi". (segue) (Rpi)