Campania: Muscarà (M5s), nessuno vuole i rifiuti di Agrimonda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno vuole i veleni di Agrimonda. Dopo 26 anni dall'incendio che distrusse la fabbrica di produzione di fitofarmaci, gli abitanti dei comuni di Marigliano e Mariglianella sono ancora costretti a vivere su una bomba ecologica, respirando miasmi e olezzi che col caldo dell'estate diventano ogni giorno più insopportabili". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Maria Muscarà, a conclusione di un sopralluogo nel sito che ospitava la ex fabbrica di fitofarmaci: "Nonostante le battaglie portate avanti in questi anni in consiglio regionale e le misure di sicurezza approntate a salvaguardia dei residenti, Agrimonda resta l'immagine di uno dei più gravi disastri ambientali della Campania con il quale centinaia convivono da decenni. A frenare la rimozione dei materiali pericolosi ancora presenti nel sottosuolo, stando a quanto ipotizzato dal presidente dell'associazione Medici per l'Ambiente Antonio Marfella, sarebbe il rifiuto opposto dalle altre regioni ad accoglierli nei loro siti per i gravissimi cancerogeni che sono stati certificati". Muscarà ha aggiunto: "Ad aggravare la situazione il distacco del telo montato nei mesi scorsi per impermeabilizzare il terreno, con l'effetto di diffondere nell'aria una puzza che ancora oggi brucia la gola e costringe i residenti e vivere tappati in casa. Continuerò a battermi perché la Regione Campania, con l'Arpac, riprenda il monitoraggio dei livelli di inquinamento e dei suoi effetti sulla salute degli abitanti. Bisogna individuare una soluzione al più presto e metterla in atto. Non possiamo consentire che mentre il medico, da ben 26 anni, studia la cura, il paziente sia già morto". (Ren)