Abruzzo: inaugurata oggi elisuperficie a Castiglione Messer Marino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata inaugurata oggi la nuova elisuperficie donata dalla società Edison alla comunità di Castiglione Messer Marino (Ch). La piattaforma è destinata all'atterraggio di elicotteri per le operazioni di pronto soccorso e protezione civile in un'area montana di difficile accessibilità, soprattutto nel periodo invernale. Una infrastruttura al servizio della collettività per il trasporto immediato dei pazienti più gravi e attrezzata per l'atterraggio in qualsiasi condizione di visibilità. Un AW139 della Guardia costiera di Pescara, alle ore 12.24, è stato il primo elicottero ad atterrare sulla piattaforma di Castiglione Messer Marino. La cerimonia ha visto la partecipazione del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, dell'assessore regionale all'ambiente e all'energia, Nicola Campitelli, del sottosegretario alla presidenza della Regione, Umberto D'Annuntiis, e dei vertici aziendali di Edison, società che nel comprensorio dell'Alto vastese gestisce 188 aerogeneratori. (segue) (Gru)