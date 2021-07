Campania: Cammarano (M5s), comune unico del Vallo di Diano diventi realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune unico del Vallo di Diano potrebbe presto diventare una realtà. A 22 anni da quanto fu proposto per la prima volta e dopo una serie di iniziative istituzionali che abbiamo portato avanti negli ultimi anni, sia sul territorio che in consiglio regionale, da oggi il tema è al centro dei lavori della Commissione Aree Interne. Da sempre sosteniamo la fusione degli attuali 15 comuni di un comprensorio che ha una densità demografica che supera i 60mila abitanti, finendo col diventare il secondo comune più popoloso della provincia di Salerno e il decimo in tutta la Campania. Una soluzione che aprirebbe molte più opportunità di accesso a fondi pubblici. Siamo pronti a dare il nostro contributo, ma soltanto dopo che ci sia il consenso, attraverso un referendum, dei cittadini. Per questo, con i colleghi e membri di Commissione Pellegrino e Pierro e con i sindaci del Vallo, stiamo lavorando a tre proposte di legge in Consiglio regionale per ripristinare il quorum per i referendum regionali, per incentivare l'unione di più comuni e per la tutela delle eccellenze dei comuni". Lo ha dichiarato il consigliere regionale Michele Cammarano del M5s. (segue) (Ren)