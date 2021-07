Comuni: da Udc pieno sostegno a richieste sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine della manifestazione nazionale dell’Anci, con cui all'unanimità ed in modo trasversale, i sindaci dei Comuni di tutta Italia, dalle Città metropolitane, ai Comuni più piccoli, hanno chiesto al governo "dignità nei confronti del ruolo svolto dai primi cittadini dei comuni italiani, il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, ha incontrato il sindaco Udc di Fossacesia, e vicepresidente del Consiglio nazionale dell’Anci, Enrico Digiuseppantonio che gli ha illustrato i contenuti della manifestazione, fortemente condivisi dai numerosi primi cittadini aderenti all’UDC presenti in piazza con il presidente nazionale Antonio Decaro, cui va il sincero ringraziamento di tutti per l’impegno e la dedizione con cui svolge il proprio lavoro. L’onorevole Cesa ha espresso a Digiuseppantonio il suo più vivo apprezzamento per l’impegno degli amministratori Udc sul territorio ed ha assicurato il pieno sostegno del partito alle richieste presentate dall’Anci al governo". Lo si legge in una nota dell'Udc.(Com)