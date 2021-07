Campania: Asl Na2, domani presentazione fascicolo sanitario elettronico a Frattamaggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sanità post-Covid dell’Asl Napoli 2 Nord riparte dal digitale, offrendo nuovi servizi al cittadino ed ottimizzando i sistemi di gestione delle informazioni necessarie per la corretta gestione dell’azienda. Di questo si parlerà domani alle ore 10 a Frattamaggiore presso l’Auditorium della sede di via Padre Mario Vergara 228". L'annuncio in una nota: "Nel corso della giornata sarà presentato tra l’altro, il nuovo fascicolo sanitario Elettronico, un sistema che l’azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord utilizzerà per la prima volta in Campania, garantendo a oltre un milione di assistiti la possibilità di consultare i propri dati sanitari direttamente dalla rete internet, accedendovi con lo Spid, la carta di identità elettronica o la Tessera Sanitaria". Nel corso della giornata sarà data dimostrazione anche di un sistema di monitoraggio cardiologico a distanza. "Grazie ad un elettrocardiografo portatile, il primario di cardiologia dell’ospedale di Pozzuoli, Gerolamo Sibilio visiterà a distanza un paziente presente in sala". (segue) (Ren)