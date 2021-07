Napoli: prefetto in visita al centro giovanile Asterix

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi, il prefetto di Napoli, Marco Valentini, invitato dall’associazione culturale giovanile Callysto Arts, ha visitato i locali del centro giovanile ”Asterix” ubicato nel quartiere di San Giovanni a Teduccio e gestito dall'associazione, dove sono in corso lavori di ristrutturazione, che dovrebbero terminare entro il prossimo mese di settembre, volti a dotare il quartiere di una infrastruttura culturale multifunzionale, particolarmente significativa anche per i profili di prevenzione sociale. Il centro Asterix rappresenterà, come si legge in una nota da palazzo di governo "un’importante punto di riferimento nel territorio della sesta municipalità di Napoli, quale realtà polifunzionale di orientamento per i giovani alla progettazione d’impresa, di centro di ascolto antiviolenza sulle donne, di spazio dedicato ad attività socio-educative, culturali, informative e nell’ambito dello spettacolo".(Ren)