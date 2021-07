Comuni: Decaro (Anci), sindaci indagati per ogni cosa, chiediamo tutele (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma non siamo venuti qui per lamentarci. Siamo rei confessi e siamo venuti qui per costituirci. Il nostro reato è fare il mestiere di sindaco. E questa è l'arma del delitto. Una penna. Questa è l'arma con cui ogni giorno i sindaci firmano centinaia di atti, consapevoli che ognuno di questi può trasformarsi in un avviso di garanzia. La vorremmo consegnare oggi simbolicamente ai rappresentanti del governo e a tutti i membri del Parlamento. La consegniamo a chiunque - ha continuato Decaro - deciderà di venire nelle nostre città e nei nostri comuni. Perché capiscano che in quei secondi che precedono la firma di ogni atto, noi sindaci siamo divorati da un dubbio amletico: firmare o non firmare. Perché se firmi rischi di essere indagato per abuso d’ufficio. E se non firmi per omissione di atti d'ufficio. Bene. Noi non siamo più disposti a prenderci colpe che non ci appartengono. Saremo i primi a denunciare abusi e corruzione, ma siamo stanchi di fare i capri espiatori". (segue) (Com)