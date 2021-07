Comuni: Decaro (Anci), sindaci indagati per ogni cosa, chiediamo tutele (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nostre proposte su questi punti sono chiare - ha aggiunto Decaro - e sono state presentate al governo, al Parlamento, ai tutti i gruppi parlamentari di maggioranza ed opposizione a cui chiediamo un impegno formale e concreto che porti all’adozione nell’arco dei prossimi tre mesi di un decreto legge che riconosca il diritto per i sindaci di fare i sindaci, senza paura, senza timore di mettere quella firma. Vogliamo pagare se sbagliamo ma vogliamo che tutti abbiano ben chiaro quando è il sindaco a sbagliare e quando invece non c’entra nulla. Da sindaco e presidente della nostra associazione io prometto che non mi fermerò fino a che non avremo una risposta a queste nostre richieste. Fino a che non vedremo riconosciuti i nostri diritti - ha concluso il presidente dell'Anci -. Voglio farlo e devo farlo per noi, per i nostri colleghi che hanno pagato ingiustamente, per le migliaia di sindaci assolti a cui nessuno ha chiesto scusa". (segue) (Com)