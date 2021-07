Abruzzo: Santangelo, T-shirt intelligente a L’Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tecnologia fa passi da gigante e raggiunge L'Aquila: è grazie alla lungimiranza ed alla intraprendenza di Arnaldo Usai, imprenditore romano, e di una società pescarese di ingegneria che in una fabbrica della nostra città verrà prodotta la t-shirt intelligente con 5G incorporato, in grado di monitorare i parametri vitali e trasformarsi in un dispositivo salvavita grazie alla sua capacità di inviare alert, in caso di stati di salute non ottimali, a centri di controllo sanitari". In una nota Roberto Santangelo, vicepresidente del Consiglio regionale, sottolinea inoltre come "i sensori incorporati nella YouCare - questo è il nome della maglietta - fungeranno da elettrocardiogramma, analizzatore del respiro, dello sforzo muscolare, misureranno la temperatura corporea e i componenti rilasciati dal sudore; YouCare è inoltre dotata di accelerometro, sensori di umidità e di Gps per la rilevazione di posizione". La notizia riportata su "Il Sole24 ore" che ne sottolinea la visione totalmente rivoluzionaria e avveniristica. (segue) (Gru)