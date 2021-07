Meteo: Uecoop, rischio caldo per anziani in città, stop uscite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rischi accentuati dagli sbalzi di temperatura sempre più frequenti per i cambiamenti climatici – sottolinea Uecoop - con le estati torride e la diffusione dei climatizzatori in abitazioni e negozi per raffreddare gli ambienti e combattere l'afa esterna con una continua altalena che può arrivare anche ai 10 gradi di differenza fra spazi all'aperto e quelli interni. Una situazione che colpisce in particolare le città dove le bolle di calore dovute a cemento e asfalto sono più grandi e persistenti. Ad avere i problemi maggiori sono proprio i grandi anziani fra i più esposti ai colpi di calore visto che, evidenzia Uecoop, hanno un sistema di termoregolazione meno efficiente, manifestano con maggiore facilità i sintomi dell'ipertermia e hanno una più alta vulnerabilità alle malattie respiratorie. Senza trascurare il fatto che gli anziani – conclude Uecoop - hanno in genere una minore percezione del bisogno di bere per idratarsi soprattutto con le alte temperature estive. (Com)