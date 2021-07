Avellino: spari per festeggiare la Nazionale, padre e figlio in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La festa per la vittoria della Nazionale ha rischiato di trasformarsi in una tragedia ad Avellino. Colpi d’arma da fuoco sul corso del capoluogo per festeggiare, feriti padre e figlio. I fatti si sarebbero verificati intorno all’una di notte. I proiettili sarebbero stati sparati contro un’Alfa Romeo a bordo della quale viaggiavano i due uomini insieme ad altre persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i finanzieri. A loro toccherà fare chiarezza sull’accaduto. I due feriti sono stati trasferiti all’ospedale Moscati dove sono stati ricoverati. Nessuno dei due è in pericolo di vita. (Ren)