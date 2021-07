Napoli: Laboccetta, centrodestra ha finalmente trovato accordo su Maresca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo un duro braccio di ferro il giudice che a Napoli tenterà di sostituire il fallimentare De Magistris ha dovuto mollare. La Meloni e Berlusconi non hanno rinunciato ad esporre i rispettivi simboli. Ed e' giusto così. Prendiamo atto che dopo questo insopportabile tira e molla il centrodestra sembra aver trovato un accordo. Anche Salvini ha dato il suo ok, ma sembra aver rinunciato al simbolo. La Lega si fa civica. Tutti hanno dichiarato di voler puntare su Maresca. Noi invece siamo interessati a conoscere le nuove idee per la ripartenza dopo i disastri provocati dalle gestioni De Magistris. E siamo innanzitutto interessati a conoscere la squadra con la quale il candidato sindaco vorrà proporsi ai napoletani. Perché sappiamo bene che le idee camminano sempre sulle gambe degli uomini.” Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)