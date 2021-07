Camorra: confiscati beni per 10 mln a imprenditore di Montecatini Terme (Pt)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maxi sequestro ai danni di un imprenditore toscano di origini campane ritenuto contiguo alla criminalità organizzata. La direzione investigativa antimafia, coordinata dalla Dda di Firenze, ha eseguito oggi la confisca di beni per oltre dieci milioni di euro. Nello specifico, a finire sotto i sigilli, due alberghi, sette autoveicoli, quattro società, tre immobili e decine di conti correnti e rapporti finanziari. L’uomo residente a Montecatini Terme, nel Pistoiese, si sarebbe trasferito in Toscana all’inizio degli anni ’90. Già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, ha riportato una condanna nel 1985 per associazione a delinquere finalizzata alle rapine, detenzione d’armi e truffa aggravata oltre al favoreggiamento della latitanza di un’altra persona accusata di essere camorrista, (Ren)